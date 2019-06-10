تحديد موعد زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

وأراد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000 زيارة مدينة أور العراقية الأثرية التي يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل، وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تشمل العراق ومصر وإسرائيل، إلا أن المفاوضات بهذا الشأن مع الحكومة العراقية آنذاك، انهارت ولم يتمكن من الذهاب، بحسب "روسيا اليوم".
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