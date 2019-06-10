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تحديد موعد زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

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وقال البابا فرنسيس أمام ممثلين عن الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط: "تلازمني فكرة ملحة عندما أستذكر العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل".

وأراد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000 زيارة مدينة أور العراقية الأثرية التي يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل، وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تشمل العراق ومصر وإسرائيل، إلا أن المفاوضات بهذا الشأن مع الحكومة العراقية آنذاك، انهارت ولم يتمكن من الذهاب، بحسب "روسيا اليوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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