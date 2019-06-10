نائب يؤكد اهمية ايجاد مشتركات ونقاط التقاء بين الاطراف السياسية المتخالفة

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "غياب التوافق السياسي كان السبب الاساس في تاخر استكمال الكابينة الحكومية"، مبينا ان "ما نشهده اليم هو تفكك بنفس التحالفات السياسية ما جعل الخلافات تتعمق من خلافات بين كتل الى خلافات داخل كتل نفسها".
واضاف خلاطي، ان "اختلاف وجهات النظر بالعمل السياسي هو امر طبيعي بالعملية الديمقراطية لكنه حين يتسبب بنتائج غير مقبولة ويعرقل استكمال الكابينة الوزارية ورئاسات اللجان البرلمانية وغياب التوافق على قوانين مهمة وحيوية فحينها نعتبر هكذا اختلاف سلبيا"، مشددا على "اهمية ايجاد مشتركات ونقاط التقاء بين الاطراف السياية المتخالفة للخروج برؤية واقعية تخدم العملية السياسية والمواطن".
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي اكد ، الاحد 2 حزيران 2019، ان بناء اي تحالفات على اساس المصالح الضيقة والمكاسب الحزبية هي تحالفات هشة ونهايتها التفكك.
واضاف خلاطي، ان "اختلاف وجهات النظر بالعمل السياسي هو امر طبيعي بالعملية الديمقراطية لكنه حين يتسبب بنتائج غير مقبولة ويعرقل استكمال الكابينة الوزارية ورئاسات اللجان البرلمانية وغياب التوافق على قوانين مهمة وحيوية فحينها نعتبر هكذا اختلاف سلبيا"، مشددا على "اهمية ايجاد مشتركات ونقاط التقاء بين الاطراف السياية المتخالفة للخروج برؤية واقعية تخدم العملية السياسية والمواطن".
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي اكد ، الاحد 2 حزيران 2019، ان بناء اي تحالفات على اساس المصالح الضيقة والمكاسب الحزبية هي تحالفات هشة ونهايتها التفكك.
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