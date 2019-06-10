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الزوراء يشكو مظلومية عدم المشاركة في بطولة الاندية العربية

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2019-06-10 | 15:16

الزوراء يشكو مظلومية عدم المشاركة في بطولة الاندية العربية

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وجهت إدارة نادي الزوراء، كتاباً الى الاتحادين العربي والعراقي، يشكو فيه مظلومية عدم المشاركة في بطولة الاندية العربية "كأس محمد السادس للاندية الابطال".
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد ارسل كتاباً إلى نظيره العراقي، يبلغه عن ممثليه في كأس محمد السادس للأندية الأبطال (الأندية العربية) للموسم 2019/ 2020 وهما الشرطة والقوة الجوية.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "ادارة نادي الزوراء وجهت كتاباً رسمياً الى الاتحاد العراقي والى الاتحاد العربي وضحت فيه مظلومية نادي الزوراء في عدم ترشيحه للمشاركة في بطولة الاندية العربية".


واوضح أن "الزوراء لن يشارك في البطولة رغم فوزه ببطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم السابق"، مبيناً أن "الاختيار يكون من جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم وبانتظار الرد من قبل الاتحاد العراقي والاتحاد العربي".

يذكر ان القوة الجوية والنفط، شاركا في النسخة الماضية من البطولة العربية للاندية الابطال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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