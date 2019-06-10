الزوراء يشكو مظلومية عدم المشاركة في بطولة الاندية العربية

2019-06-10 | 15:16
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وجهت إدارة نادي الزوراء، كتاباً الى الاتحادين العربي والعراقي، يشكو فيه مظلومية عدم المشاركة في بطولة الاندية العربية "كأس محمد السادس للاندية الابطال".
وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "ادارة نادي الزوراء وجهت كتاباً رسمياً الى الاتحاد العراقي والى الاتحاد العربي وضحت فيه مظلومية نادي الزوراء في عدم ترشيحه للمشاركة في بطولة الاندية العربية".
واوضح أن "الزوراء لن يشارك في البطولة رغم فوزه ببطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم السابق"، مبيناً أن "الاختيار يكون من جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم وبانتظار الرد من قبل الاتحاد العراقي والاتحاد العربي".
يذكر ان القوة الجوية والنفط، شاركا في النسخة الماضية من البطولة العربية للاندية الابطال.
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