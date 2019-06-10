إصابة شخص بنزاع عشائري في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، اليوم، في منطقة ابو رمانة بمحافظة ميسان اثناء تواجد احدى الفرق الجوالة التابعة لمفوضية الأنتخابات، ما ادى الى إصابة شخص وتعرض سيارة الموظفين الى اضرار اثر اطلاق العيارات النارية".



وأضاف أنه "تم حجز سيارة المفوضية من قبل قاضي التحقيق لغرض اكتمال الإجراءات التحقيقية".



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