بالفيديو: مجلس محافظة كربلاء يتهم الطريحي بهدر المال العام

ويرى مراقبون أن أسباب الخلافات وتبادل الاتهامات بين المحافظة ومجلسها، تعود الى المحاصصة والمصالح الحزبية. وأكدوا أن ذلك أثّر بشكل سلبي على مستوى تقديم الخدمات.

ويشار الى أن الصراع المستمر داخل حكومة كربلاء المحلية، يبدو انه لن ينتهي ما دامت المحاصصة قائمة. أما الثمن، فيدفعه المواطن البسيط.



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