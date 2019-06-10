بالفيديو .. مطر صيف في اربيل

ويظهر الفيديو تساطق زخات مطر وسط تصاعد درجات الحرارة، في حالة تعد نادرة وربما الاولى بتاريخ البلاد، بحسب ناشطون. وتعدت درجات الحرارة في عموم البلاد الـ 45 درجة مؤية بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الانواء الجوية.

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