بارزاني: الدستور هو اساس التعايش وتعزيز العملية السياسية في العراق

وقال بارزاني في كلمة له اثناء جلسة تنصيبه رئيسا لاقليم كردستان والتي حضرتها الخليج 365، إن "الدستور هو اساس التعايش وتعزيز العملية السياسية في العراق"، مؤكدا أن "ليس هناك بديلاً عن الدستور العراقي وبالامكان من خلال التعاون المشترك تنفيذه بشكل مميز".وأضاف بارزاني، "سنعمل على حل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية ضمن الدستور"، لافتا الى أن "توطيد العلاقات مع دول الجوار يضمن مصالحنا جميعا وفقا للقانون الدولي والاعراف الدبلوماسية".

واشار بارزاني، "سنواصل العمل مع الجميع وعلى المستويين الاقليمي والدولي"، مؤكدا بالقول "نحن نعلم جيداً لولا التعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لما تحقق النصر ضد داعش".

وتابع بارزاني، أن "اقليم كردستان ملك لجميع الكردستانيين"، لافتا الى أن "رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي تجمع جميع القوى في إقليم كردستان".



وأدى رئيس وزراء اقليم كردستان السابق نيجرفان البارزاني، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للاقليم.