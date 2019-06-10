نيوزيلندا تعلن إنهاء مهمتها غير القتالية في العراق

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ويلينغتون: ستبدأ نيوزيلندا خفض مهمتها غير القتالية في العراق اعتبارا من الشهر المقبل وإعادة آخر عناصرها بحلول منتصف 2020، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن الإثنين.

ونشرت ويلينغتون جنودا في مهمة تدريب في 2015 لتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

قالت ارديرن إن الكتيبة الصغيرة التي تضم حاليا 94 عنصرا، يعملون إلى جانب الجيش الاسترالي في قاعدة التاجي في شمال بغداد، أنجزت مهمتها.

أضافت ارديرن "عندما يتعلق الأمر بالعراق فإن وقت المغادرة قد حان"، مضيفة أن 44 ألف عنصر من قوات الأمن العراقية تم تدريبهم في تلك القاعدة.

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تابعت قائلة إن "القوات النيوزيلندية والأسترالية في التاجي بذلت جهودا حثيثة، ليس فقط لتقديم التدريب لكن أيضًا لضمان أن تكون قوات الأمن العراقية جاهزة لتولي هذا الالتزام في التاجي في المستقبل القريب".

وقالت إن عديد القوات النيوزيلندية في التاجي سيخفض إلى 75 في الشهر المقبل ثم 45 في يناير 2020 قبل الانسحاب في يونيو العام المقبل. وأضاف وزير الدفاع رون مارك إن نيوزيلندا ستقوم بخفض عدد جنودها إلى جانب نظرائهم الاستراليين.

ولم تدل استراليا بعد بأي إعلان رسمي بشأن خفض عدد جنودها في العراق. ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الدفاع الاسترالية تصريحات الوزير مكتفيا بالقول "سنواصل العمل عن كثب مع نيوزيلندا بينما تخفض تدريجيا تواجدها في العراق".

أضاف المتحدث في بيان لوكالة فرانس برس أن "استراليا تقوم بمراجعة دورية لعملياتها في الخارج آخذة في الاعتبار احتياجات الحكومة العراقية والسياق العملاني على الأرض".