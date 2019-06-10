سفير أميركي جديد في العراق خبير في الشؤون الايرانية يباشر مهامه 

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



فيما تحاول بغداد التوسط لنزع فتيل الازمة الاميركية الايرانية المتفجرة فقد سلم سفير اميركي جديد اليوم اوراق اعتماده الى الرئيس برهم صالح مبتدئا مهمته الحساسة في هذه الظروف سفيرا جديدا لدى العراق ليقود الدبلوماسية الاميركية في هذا البلد الذي يعاني من صراع بين الطرفين.

فقد تسلم الرئيس العراقي برهم صالح الاحد بقصر السلام الرئاسي في بغداد اوراق اعتماد سفيري الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر ونيوزيلندا تريدين شيري دوبسن.

واعرب الرئيس صالح عن امنياته للسفيرين الجديدين بالنجاح في مهام عملهما.. مؤكداً رغبة العراق الجادة بتطوير علاقاته مع بلديهما وبما يخدم المصالح المشتركة كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته ""الخليج 365"" من دون تفاصيل اخرى.

وقبيل ذلك بساعات، فقد تسلم زير الخارجيَّة العراقي محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد تولر ثم أجرى الجانبان مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصُعُد .

وأكّد الوزير استعداد وزارته لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّنه من أداء مهامِّه على أكمل وجه، مُتمنياً له النجاح والتوفيق في عمله.

فيديو تسليم سفيري الولايات المتحدة ونيوزيلندا لاوراق اعتمادهما:

وكان مجلس الشيوخ الاميركي قد صادق في 17 من الشهر الماضي على ترشيح الرئيس دونالد ترمب لماثيو تولر الخبير في الشؤون الايرانية سفيرا جديدا في العراق خلفا لدوغلاس سليمان الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016 حتى مغادرته للعراق مطلع العام الحالي.

تولر يدعو لحماية العراق من التحول لحطب حرب اميركية ايرانية

وبعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه سفيرا جديدا في بغداد، فقد دعا ماثيو تولر الى ضرورة حماية العراق من التدخلات الخارجية ومن تهديدات ايران على هذا البلد.

وقال تولر في تصريح ادلى به للصحافيين انه "يتعين ان نستمر في عملنا في حماية العراق من التدخلات الخارجية ومن تهديدات ايران".

واضاف ان العراق على مقربة من ان يصبح حطب الحرب بين اميركا وايران.

وقالت السفارة الاميركية في العراق في بيان قصير ان "مجلس الشيوخ الأميركي اكد ترشيح السفير ماثيو تيولر ليشغل منصب السفير الأميركي لدى العراق. بعثة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد تبعث بأحر التهاني والتبريكات للسفير تيولروتتطلع قدماً لوصوله".

Advertisements

وجاءت مباشرة تولر اليوم لمهامه الدبلوماسية في العراق اليوم في وقت تتصاعد فيه الازمة الايرانية الاميركية وما تشكله من مخاطر على العراق وبعد سبعة اشهر من ترشيح الرئيس ترامب لتولرالسفير الاميركي في اليمن سابقا سفيرا جديدا في العراق حيث يحل محل السفير الاميركي السابق في العراق دوغلاس سيليمان الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016 الى ان غادره اواخر كانون الثاني يناير الماضي.

ويمتلك السفير تولر القادم من اليمن تجربته الخاصة مع إيران التي تدعم الحوثيين في البلاد

وكان عمل سابقاً نائبا للسفير الأميركي في القاهرة ومستشارا سياسيا في السفارة الأميركية في بغداد ونائبا للسفير في السفارة الأميركية في الكويت ومستشارا سياسيا في سفارة بلاده بالرياض ورئيسا للمكتب الأميركي في عدن بجنوب اليمن ثم نائبا للسفير في الدوحة ومسؤولا سياسيا في السفارة الاميركية بلندن ومسؤولا سياسيا وقنصليا في الاردن .

كما تولى تولر في واشنطن عددا من المناصب، منها نائب مدير مكتب شؤون الخليج الشمالي ومسؤول مكتب الشؤون المصرية في وزارة الخارجية الاميركية.

مدافع عن الدعم الاميركي للتحالف العربي في اليمن

ويدافع تولرعن المساندة الأميركية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويحمل السفير الجديد للعراق وهو من مواليد عام 1957 شهادة البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين وجائزة "بيكر ويلكنز" من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس بعثة .. متزوج وله خمسة ابناء وهو عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الايام الاخيرة "المورمن" ويجيد اللغة العربية.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل السفير السابق دوغلاس سليمان في 28 كانون الثاني يناير الماضي لمناسبة انتهاء عمله في العراق حيث أكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميريكية معربًا عن "تقديره للجهود التي بذلها السفير خلال مهمته في العراق وإسهامه بتعزيز التعاون بين البلدين".

يشار الى ان الولايات المتحدة قد أمرت الشهر الماضي موظفيها غير الاساسيين في العراق بمغادرته فورا وطالبتهم بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن موضحة ان هذا الامر بالمغادرة الملزمة يعد مناسبا في ضوء الظروف الامنية الحالية.

واشار الناطق الرسمي باسم السفارة الاميركية في بغداد علاء الدين الصدر الى انه بالنظر إلى سلسلة التهديدات المتزايدة التي نشهدها في العراق والتي أطلعنا الحكومة العراقية عليها خلال زيارة وزير الخارجية الاميركي بومبيو في السابع من الشهر الحالي ومن خلال اتصالات لاحقة فقد قرر الوزير شمول البعثة في العراق بمغادرة الموظفين الغير اساسيين من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية في أربيل".

ماثيو تولر السفير الاميركي الجديد في العراق

واوضح الناطق في تصريح صحافي ان مغادرة الموظفين غير الضروريين يعد مناسبا في ضوء الظروف الامنية الحالية"في اشارة الى تصاعد التهديدات الايرانية باستهداف المصالح الاميركية في العراق.

