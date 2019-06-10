صالح: يجب المحافظة على وحدة البلاد والتنسيق مع حكومة كردستان

وشدد صالح على، "ضرورة المحافظة على وحدة البلاد والتنسيق مع حكومة كردستان في ذلك"، منوها الى أن "هزيمة داعش تحققت بفضل تضحيات الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات البيشمركة".
وتابع صالح، "يجب الحفاظ على الحرية وعلى الوحدة في كردستان"، لافتا الى اهمية "توطيد العلاقات بين حكومتي بغداد واربيل".
وأدى رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للاقليم.
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