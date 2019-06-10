انطلاق تظاهرات في الديوانية بسبب انقطاع الكهرباء

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن تظاهرات كبيرة انطلقت، ظهر اليوم، في قضاء الحمزة جنوبي محافظة الديوانية، بسبب الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية ولافتات ترفض الانقطاع المستمر بالكهرباء واخرى تطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم تجاه الازمة.
يشار الى أن وزارة الكهرباء أكدت، في (24 نيسان 2019)، ان حجم الطاقة في هذا الصيف سيكون الاعلى في تاريخ العراق.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية ولافتات ترفض الانقطاع المستمر بالكهرباء واخرى تطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم تجاه الازمة.
يشار الى أن وزارة الكهرباء أكدت، في (24 نيسان 2019)، ان حجم الطاقة في هذا الصيف سيكون الاعلى في تاريخ العراق.
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