الفياض يبحث مع ظريف العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران

وقال المكتب الاعلامي للفياض في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشار الامن الوطني فالح الفياض التقى في طهران، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".
وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين، فيما تم مناقشة الأوضاع واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز ازماتها".
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