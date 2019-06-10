اول تصريح للسفير الامريكي الجديد في بغداد

وجاء في البيان، وورد الى الخليج 365، نسخة منه، إن "السفير ماثيو تولر قدم امس الاحد، اوراق اعتماده ليتولى منصب سفير الولايات المتحدة الى العراق الى كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية محمد الحكيم".واشار البيان الى أن "السفير تولر قدم شكره الى كل من رئيس الجمهورية والوزير الحكيم لترحيبهم الحار".

وأوضح البيان، أن السفير صرح قائلا ان "الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي تحدد علاقتنا الثنائية مع العراق بصفته احد اكثر الشركاء اهمية واستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة".

وأوضح السفير "انني فخور بان اتولى منصب سفير الولايات المتحدة في العراق واتطلع قدما إلى التواصل مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد وديمقراطي ومزدهر".



وبحسب البيان فأن "السفير تولر حل محل السفير الاسبق دوغلاس سيليمان"، مشيرا الى أن "السفير تولر من ولاية يوتاه وقد تولى مؤخرا منصب سفير الولايات المتحدة الى اليمن وسفير الولايات المتحدة الى الكويت ونائب رئيس البعثة في السفارة في القاهرة ووزير مستشار سياسي في السفارة في بغداد ونائب رئيس البعثة في السفارة في الكويت وشملت مهامه في واشنطن العمل كنائب للمدير في مكتب شؤون شمال الخليج وكموظف في مكتب شؤون مصر في الخارجة الامريكية".

ونوه البيان إلى أن "السفير تولر من حملة شهادة البكالوريوس من جامعة بريغهام يونغ وشهادة الماجستير في السياسة العامة من كلية جون كينيدي للشؤون الحكومية في جامعة هارفارد".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت امس الاحد، أن وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم تسلم، نسخة من أوراق اعتماد ماثيو تيولر سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة الجديد لدى بغداد.