اخبار العالم / اخبار العراق

نائب يطالب بتحسين وتقليل كلف خدمتي الهواتف النقالة والانترنيت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال السوداني في بيان تلقت الخليج 365، إن "هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات مطالبتان بالعمل بجدية على معالجة الموضوعين خاصة في ظل ارتفاع المطالب الشعبية والتي تنادي بتحسين خدمة شبكات الهواتف وضعف خدمة الانترنيت وتقليل الكلف بما يتناسب مع الوضع المعاشي للمواطن، فضلاً عن حث الشركات على تقديم الخدمات المضافة وبشكل تنافسي وبعيدا عن الجشع المالي والاستغلال للمواطن".

وأضاف أنه "لا بأس من الاستفادة من تجارب دول الجوار او الدول الاخرى في هذا المجال من حيث آلية الرقابة واستحصال الرسوم وغيرها من الامور الفنية على ان تكون بشكل مهني ومتواز يحفظ مصلحة تلك الشركات لتشجيعها على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن".

وكانت المنظمة العراقية لقياس الجودة قد حملت وزارة الاتصالات مسؤولية ضعف الإنترنت في البلاد، مبينة أن الأيام الماضية شهدت تراجعاً في حصول المستخدمين على خدمة الإنترنت، في وقت تستحصل وزارة الاتصالات مبالغ مضاعفة عن الخدمة التي تُقدمها، إلا أن واقع الخدمة في العراق هو الأقل والأضعف في العالم بحسب التصنيفات الدولية وبحسب وحدات قياس السعات.


وأضافت أن "السبب الآخر الذي ينتج خدمة إنترنت سيئة، هو تهريب سعات الإنترنت، فوزارة الاتصالات لم تقم حتى الآن بمحاسبة الشركات التي تُهرب الإنترنت والتي عليها قضايا عديدة في المحاكم العراقية".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بتحسين وتقليل كلف خدمتي الهواتف النقالة والانترنيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا