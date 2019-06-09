نائب يطالب بتحسين وتقليل كلف خدمتي الهواتف النقالة والانترنيت

وقال السوداني في بيان تلقت الخليج 365، إن "هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات مطالبتان بالعمل بجدية على معالجة الموضوعين خاصة في ظل ارتفاع المطالب الشعبية والتي تنادي بتحسين خدمة شبكات الهواتف وضعف خدمة الانترنيت وتقليل الكلف بما يتناسب مع الوضع المعاشي للمواطن، فضلاً عن حث الشركات على تقديم الخدمات المضافة وبشكل تنافسي وبعيدا عن الجشع المالي والاستغلال للمواطن".وأضاف أنه "لا بأس من الاستفادة من تجارب دول الجوار او الدول الاخرى في هذا المجال من حيث آلية الرقابة واستحصال الرسوم وغيرها من الامور الفنية على ان تكون بشكل مهني ومتواز يحفظ مصلحة تلك الشركات لتشجيعها على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن".

وكانت المنظمة العراقية لقياس الجودة قد حملت وزارة الاتصالات مسؤولية ضعف الإنترنت في البلاد، مبينة أن الأيام الماضية شهدت تراجعاً في حصول المستخدمين على خدمة الإنترنت، في وقت تستحصل وزارة الاتصالات مبالغ مضاعفة عن الخدمة التي تُقدمها، إلا أن واقع الخدمة في العراق هو الأقل والأضعف في العالم بحسب التصنيفات الدولية وبحسب وحدات قياس السعات.



وأضافت أن "السبب الآخر الذي ينتج خدمة إنترنت سيئة، هو تهريب سعات الإنترنت، فوزارة الاتصالات لم تقم حتى الآن بمحاسبة الشركات التي تُهرب الإنترنت والتي عليها قضايا عديدة في المحاكم العراقية".