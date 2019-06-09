وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

وأضافت أن "الجانبين أجرا مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين".
وأكد الحكيم خلال اللقاء، "استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّنه من أداء مهامِّه على أكمل وجه".
وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن في (28 كانون الثاني 2019)، عن انتهاء اعمال السفير الامريكي في العراق دوغلاس سيلمان، فيما اعرب عبد المهدي عن تقديره للجهود التي بذلها سيلمان خلال مهمته في العراق.
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