الديمقراطي الكردستاني يدعو الاتحاد لعدم خلق الازمات

وأضاف قاسم، ان "ابواب الديمقراطي الكردستاني مفتوحة على مصراعيها للتحاور مع جميع القوى الكردستانية المؤمنة بالعملية السياسية الديمقراطية في كردستان"، لافتا الى ان "الالتزام بما تم التوصل اليه في الاتفاقات السابقة، هو الامر الاساس في أي حوارات يتم المضي بها وهو ما نعمل من خلاله في أي مبادرات يتم تقديمها من قبلنا".
واكد قاسم، ان "هناك اتفاقيتين تم ابرامهما مع الاتحاد الوطني الكردستاني، احدهما سياسي والاخر يرتبط بتشكيل الحكومة ونحن ملتزمون بهما بشكل كامل كونها اتفاقات شاملة تخدم جميع الاطراف"، مشددا على أن "الكرة اليوم بملعب الطرف الاخر وعليه ان لا يخلق ازمات او عقبات في طريق العملية السياسية وتطبيق الاتفاقات".
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