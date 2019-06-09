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الاتحاد الوطني يشارك بجلسة تنصيب البارزاني رئيسا لكردستان

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وقال المتحدث باسم حزب الاتحاد لطيف عمر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "الاتحاد الوطني سيشارك في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاثنين والمخصصة لاداء مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لاقليم كردستان".

من جانبه اكد مصدر برلماني، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح سيحضر جلسة التنصيب ايضا".

وكشف مصدر سياسي، امس السبت، ان الاتحاد الوطني الكردستاني قدم شروطا للحزب الديمقراطي مقابل الحضور بجلسة تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان المقرر عقدها غدا الاثنين، مبينا ان هذه الشروط تتعلق بمنصب محافظ كركوك.

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