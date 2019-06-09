الاتحاد الوطني يشارك بجلسة تنصيب البارزاني رئيسا لكردستان

من جانبه اكد مصدر برلماني، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح سيحضر جلسة التنصيب ايضا".
وكشف مصدر سياسي، امس السبت، ان الاتحاد الوطني الكردستاني قدم شروطا للحزب الديمقراطي مقابل الحضور بجلسة تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان المقرر عقدها غدا الاثنين، مبينا ان هذه الشروط تتعلق بمنصب محافظ كركوك.
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