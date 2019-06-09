نائب: إصلاحات الحكومة 'سلحفاتية' وبرنامجها أوسع من 'قصص ألف ليلة وليلة'

وذكر البديري في حديث لـ الخليج 365، أن "حكومة عبد المهدي تمضي بالإصلاحات وفق نظرية السلحفاة بالبطء والتماهل، متناسية أن الشعب العراقي فاض به الأمر دون أن يرى شيئاً على أرض الواقع الا الوعود المستهلكة التي لم يجنِ منها ناقة أو جمل"، معتبراً أن "برنامج الحكومة الذي قدمته خلال فترة تشكيلها كان أوسع من قصص ألف ليلة وليلة، لكن على أرض الواقع لم نجد منه شيئاً الا حرائق المحاصيل ونفوق الأسماك واستمرار الفساد".وأضاف البديري، أن "الحكومة أصبحت أسيرة لإرادات ضيقة من بعض الأطراف السياسية ولم تعد تملك لا حول ولا قوة، وتجلى هذا الأمر في العجز باستكمال الكابينة الوزارية ناهيك عن استمرار الفساد وغياب الخدمات وارتفاع نسبة البطالة والفقر دون وجود معالجات فعلية"، مشدداً على أن "المواطن لا يريد رفع الجدران الكونكريتية عن المنطقة الخضراء بل يريد رفع الفاسدين عن صدره وإنقاذ ثروات البلد من حيتان الفساد". وتابع، أن "استمرار الحكومة بمنهاجها الضعيف هذا هو رسالة سلبية للشعب العراقي والقوى السياسية الوطنية ما سيجعل تلك الحكومة لا تكمل عامها الأول في ظل تعالي الأصوات لاستجواب عدد كبير من الوزراء الحاليين في مواضيع عديدة ما بين المساءلة والعدالة والفساد والتلكؤ بالعمل وعدم المهنية، ناهيك عن انتشار البطالة وضعف الخدمات وخاصة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف".

وكان زعيم تيار الحكمة المنضوي في تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم دعا، الأربعاء (5 حزيران 2019)، الحكومة إلى "مصارحة شعبها ليعرف ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وأسباب عدم الإنجاز"، مضيفاً: "على ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية فخيار المعارضة السياسية الوطنية ما زال قائماً وانما تم تجميده لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة".

