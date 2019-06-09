تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز

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2019-06-09 | 16:48
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تنطلق منافسات الجولة الـ12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس المقبل.
وسيشهد اليوم التالي اقامة خمس مباريات، حين يلاعب الحدود فريق السماوة على ملعب التاجي عند الساعة الخامسة مساءً، وبذات التوقيت سيلاقي فريق الحسين ضيفه النجف على ملعب 5 الاف مشجع.
وفي ذات اليوم، يستقبل الشرطة فريق اربيل على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة السابعة و15 دقيقة، بذات التوقيت سيلاقي نفط الوسط فريق الصناعات الكهربائية على ملعب النجف الدولي، وكذلك سيواجه فريق نفط ميسان ضيفه الكرخ على ملعب ميسان الدولي.
اما يوم السبت المقبل، فسيشهد اقامة ثلاث مباريات، إذ يلاقي الزوراء فريق نفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، فيما يلاعب الكهرباء فريق البحري على ملعب التاجي عند الساعة الخامسة مساءً وسيلاقي القوة الجوية فريق الميناء على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً.
وتختتم مباريات الجولة يوم الاحد المقبل، باقامة مباراة واحدة، حين يلاقي الطلبة فريق النفط على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة و15 دقيقة مساءً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.