وأضاف التميمي، أن "القطع كان بصورة متذبذبة وليست 10 ايام متتالية"، مؤكداً "استمر العمل من ناحية العمليات الجراحية والاستشاريات ومركز الاورام واجهزة غسل الكلى والعمل طبيعي من ناحية العمل بالمستشفى".
وأوضح أن "هناك تعاون بين إدارة المستشفى ودائرة الكهرباء القريبة من المستشفى".
وكان مدير اعلام دائرة صحة محافظة البصرة خالد سلامة قد أشار في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى ان "التيار الكهربائي انقطع على اجزاء من مستشفى الصدر التعليمي منذ 10 ايام".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مستشفى الصدر بالبصرة تنفي انقطاع الكهرباء لعشرة أيام متتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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