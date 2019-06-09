إدارة مستشفى الصدر بالبصرة تنفي انقطاع الكهرباء لعشرة أيام متتالية

وقال مدير إدارة المستشفى هشام التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخبر المتداول اليوم، بخصوص انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الصدر التعليمي لمدة 10 ايام متتالية عارِ عن الصحة".

وأضاف التميمي، أن "القطع كان بصورة متذبذبة وليست 10 ايام متتالية"، مؤكداً "استمر العمل من ناحية العمليات الجراحية والاستشاريات ومركز الاورام واجهزة غسل الكلى والعمل طبيعي من ناحية العمل بالمستشفى".



وأوضح أن "هناك تعاون بين إدارة المستشفى ودائرة الكهرباء القريبة من المستشفى".

وكان مدير اعلام دائرة صحة محافظة البصرة خالد سلامة قد أشار في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى ان "التيار الكهربائي انقطع على اجزاء من مستشفى الصدر التعليمي منذ 10 ايام".