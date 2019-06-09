روسيا والصين توقعان عقد بناء محطة طاقة نووية

وقام بتوقيع العقد ممثلون عن القسم الهندسي لمؤسسة "روس آتوم" ومؤسسة الطاقة النووية الصينية "CNNC".
وأثناء حفل التوقيع، قال أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم": "نبدأ اليوم التنفيذ العملي لمشروع محطة جديدة للطاقة النووية بتصميم روسي في موقع جديد آخذين في الاعتبار العقد الذي تم توقيعه مسبقا لصالح محطة "تيانوان" النووية الصينية، حيث سيتعين علينا بناء أربع وحدات طاقة من الجيل الثالث المطور حتى عام 2028".
يذكر أنه قد تم توقيع عقد بناء وحدتي الطاقة رقم 7 و8 بمحطة "تيانوان" النووية، بإستخدام مفاعلات "VVER-1200" الروسية في مارس/آذار من هذا العام والتي من المقرر أن يتم تشغيلهما في عامي 2026 و 2027 ووحدتي الطاقة رقم 3 و4 بمحطة "جوداباو" الصينية في 2027 و 2028 على التوالي.
تمت صياغة العقود بما يتماشى مع الحزمة الإستراتيجية للاتفاقيات التي تحدد المجالات الرئيسية لتنمية التعاون بين دولتي روسيا والصين في قطاع الطاقة النووية خلال العقود القادمة.
تم توقيع حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية في 8 حزيران 2018 ، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين.
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