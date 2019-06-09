اطلاق الموجة الأولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط للمباشرة بزراعة الشلب

واشارت الخلية الى أن "ذلك يأتي لتحقيق الرية الاولى لمحصول الشلب والتي تبدأ زراعته منتصف الشهر الحالي"، لافتة الى ان "الوزارة مضت بخطوات استباقية لتأمين ايصال المياه لتفرعات الأنهر كافة، ما استوجب اغمارها بالمياه وتأمين وصولها الى ذنائب الانهر التي عانت من جفاف حاد خلال السنوات الماضية".وأكدت الخلية، أن "معدل الاطلاق بلغ 700م3/ثا ، من مؤخر سدة الفلوجة لتأمين احتياجات نهر الفرات وتفرعاته، وانها بصدد اطلاق موجة جديدة منتصف الشهر الجاري"، محذرة "الساكنين والمستثمرين من المتجاوزين على محرمات الانهر الابتعاد عنها حفاظا على سلامة ممتلكاتهم، لاسيما أن بعض احواض الاسماك غير المرخصة والتي انشأت تجاوزا على نهر الفرات تعرضت للاغمار نتيجة ارتفاع منسوب المياه داخل مجرى النهر".

وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بتوفير المياه اللازمة لزراعة محصول ( الشلب) خلال الموسم الحالي في ضوء وفرة المياه المخزونة في السدود والخزانات ولتحقيق موسم زراعي ناجح لزراعة المحاصيل الصيفية منها (الرز والذرة الصفراء).