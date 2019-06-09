وأكدت الخلية، أن "معدل الاطلاق بلغ 700م3/ثا ، من مؤخر سدة الفلوجة لتأمين احتياجات نهر الفرات وتفرعاته، وانها بصدد اطلاق موجة جديدة منتصف الشهر الجاري"، محذرة "الساكنين والمستثمرين من المتجاوزين على محرمات الانهر الابتعاد عنها حفاظا على سلامة ممتلكاتهم، لاسيما أن بعض احواض الاسماك غير المرخصة والتي انشأت تجاوزا على نهر الفرات تعرضت للاغمار نتيجة ارتفاع منسوب المياه داخل مجرى النهر".
وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بتوفير المياه اللازمة لزراعة محصول ( الشلب) خلال الموسم الحالي في ضوء وفرة المياه المخزونة في السدود والخزانات ولتحقيق موسم زراعي ناجح لزراعة المحاصيل الصيفية منها (الرز والذرة الصفراء).
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق الموجة الأولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط للمباشرة بزراعة الشلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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