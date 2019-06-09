وأضاف أن "الاستجواب ظاهرة صحية، وهناك مجموعة قضايا فساد بحق محافظ ذي قار يحيى الناصري"، مشيراً إلى أن "ثلث أعضاء المجلس قدّموا طلب استجواب للمحافظة".
وأوضح سند، أن "الناصري طلب مهلة ثلاثة أسابيع للإجابة عليها وتم تحديد الموعد النهائي للإجابة"، مشيراً إلى انضمام أعضاء من الأحرار والنهج الوطني والحكمة إلى طلب الاستجواب".
وأشار إلى أن "عدد الموقعين على الاستجواب 16 شخصاً وغداً سوف تعرض الاسئلة على المحافظ للاجابة عليها"، مؤكداً أنه "بحالة عدم حضور المحافظ إلى المجلس سيتم استجوابه غيابياً وسندخل الإجراءات القانونية في موضوع الإقالة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس ذي قار: سنستجوب المحافظ غيابياً بحال تخلفه عن الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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