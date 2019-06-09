وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية في إقليم كردستان شرعت، اليوم، بحملة واسعة في محافظة اربيل لحجز الدراجات النارية غير المرخصة". يذكر أن مدن إقليم كردستان تشهد حوادث سير بشكل ملحوظ ويعزو المختصون أسبابها إلى سرعة القيادة وضيق الطرق وكثافة المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة واسعة في اربيل لحجز الدراجات النارية غير المرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.