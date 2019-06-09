وأضافت أن "السبب الآخر الذي ينتج خدمة إنترنت سيئة، هو تهريب سعات الإنترنت، فوزارة الإتصالات لم تقم حتى الآن بمحاسبة الشركات التي تُهرب الإنترنت والتي عليها قضايا عديدة في المحاكم العراقية".
وأشار بيان المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات إلى أن "الميزانيات الهائلة التي خُصصت لقطاع الإتصالات في العراق، ذهبت دون أن يستفيد منها المواطن العراقي، ومازالت البنية التحتية لقطاع الإتصالات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص، متهالكة وتُنذر بخدمة متردية خلال السنوات المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة عراقية: وزارة الإتصالات تتحمل ضعف الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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