الخليج 365 تنشر جدول اعمال جلسات البرلمان الثلاث المقبلة

تنشر وكالة الخليج 365 جدول اعمال جلسات مجلس النواب ايام الثلاثاء والخميس من الاسبوع الحالي، والسبت من الاسبوع المقبل، فيما تضمنت الجلسات التصويت على عدد من القوانين وانجاز القراءة الاولى والثانية لعدد آخر منها.

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