الكشف عن مكان واعداد المتورطين بحوادث الطارمية وكركوك والموصل وديالى

واضاف ان "هؤلاء يتواجدون في مقطعين من الجبل، اولهما القسم الواقع في محافظة نينوى والذي يمتد حتى نهر الزاب الأعلى، والاخر هو القسم الواقع في محافظة كركوك حتى نهاية الزاب الأسفل "، مشيرا الى ان "القوات الامريكية منعت في اكثر من مرة الحشود المحلية والاجهزة الأمنية وطيران الجيش من الوصول لتلك المناطق التي أصبحت محظورة على قطعاتنا".
وشدد المالكي ان "الحظر الاميركي شمل حتى طائرات التصوير والمراقبة (الدرون) لتلك المناطق"، لافتا الى ان "عملية التنقل بين سوريا والعراق بهذه المنطقة اصبح امنا وسالكا لتلك العصابات، ناهيك عن تورط تلك الجماعات بشكل مباشر بحوادث الطارمية واستهداف الجنود، اضافة الى تفجيرات كركوك وديالى والموصل الاخيرة".
ودعا المالكي القائد العام للقوات المسلحة الى "تطهير تلك المناطق وإخضاعها لسيطرة الدولة واجهزتها الأمني نظرا لخطورة الوضع وتنامي قوة داعش الإجرامية فيها".
يذكر ان محافظات كركوك وديالى والموصل وقضاء الطارمية شهدت مؤخرا هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر الاجهزة الامنية ادت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.
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