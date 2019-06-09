واعتبر ان "ذلك سيكون تسويفا وخيانة للامانة التي على اساسها تم انتخابك كرئيس للوزراء"، مشيرا الى ان "ذلك سيدفعنا الى مناقشة عملية حجب الثقة عن الحكومة في حال التنصل او الاخلاف بهذه الوعود".
اعتبر النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، امس السبت، تأخر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة "خرقاً دستورياً"، مؤكداً قدرة البرلمان على استكمال الكابينة الحكومية خلال أسبوع في حال إرسال ٣ إلى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب مخاطبا عبد المهدي: سنناقش حجب الثقة عن حكومتك في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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