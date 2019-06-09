نائب مخاطبا عبد المهدي: سنناقش حجب الثقة عن حكومتك في هذه الحالة

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان اي عملية تأجيل للمواعيد المتفق عليه داخل اروقة مجلس النواب او ماجاء بتعليمات الموازنة الاتحادية للدولة من انهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة التي تعمل بالوكالة بنهاية هذا الشهر او موضوع تاجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الى السنة القادمة هو تنصل عن الوعود التي قطعتها للشعب".واعتبر ان "ذلك سيكون تسويفا وخيانة للامانة التي على اساسها تم انتخابك كرئيس للوزراء"، مشيرا الى ان "ذلك سيدفعنا الى مناقشة عملية حجب الثقة عن الحكومة في حال التنصل او الاخلاف بهذه الوعود".

اعتبر النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، امس السبت، تأخر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة "خرقاً دستورياً"، مؤكداً قدرة البرلمان على استكمال الكابينة الحكومية خلال أسبوع في حال إرسال ٣ إلى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة.