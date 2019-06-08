اخبار العالم / اخبار العراق

سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار في بيان رسمي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-06-08 | 22:58

سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار في بيان رسمي

1,172 مشاهدة

Advertisements
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فترة غياب النجم البرازيلي دا سيلفا عن الملاعب عقب إصابته مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فترة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب عقب إصابته مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.

وذكر النادي في بيان رسمي أن "طبيب باريس سان جيرمان الخاص بالفريق الأول لوران أومونت والطاقم الطبي الخاص بالنادي معهم الأستاذ جيرار سيلانت قيموا الإصابة التي تعرض لها نيمار في التحضيرات لكوبا أمريكا مع البرازيل يوم الأربعاء الماضي".


وأضاف ان "الطاقم الطبي اكتشف إلتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن الخاص بنيمار، ولا توجد أي حاجة لعمليات جراحية حتى يشفى، ويحتاج فقط للعلاج لمدة شهر".

وكان نيمار قد غادر مباراة منتخب البرازيل أمام قطر الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز السليساو بهدفين نظيفين استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا.

جديربالذكر أن نيمار كان قد عاد لتوه من إصابة كبيرة مع باريس سان جيرمان جعلته يغيب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار في بيان رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا