سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار في بيان رسمي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فترة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب عقب إصابته مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.

وذكر النادي في بيان رسمي أن "طبيب باريس سان جيرمان الخاص بالفريق الأول لوران أومونت والطاقم الطبي الخاص بالنادي معهم الأستاذ جيرار سيلانت قيموا الإصابة التي تعرض لها نيمار في التحضيرات لكوبا أمريكا مع البرازيل يوم الأربعاء الماضي".



وأضاف ان "الطاقم الطبي اكتشف إلتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن الخاص بنيمار، ولا توجد أي حاجة لعمليات جراحية حتى يشفى، ويحتاج فقط للعلاج لمدة شهر".

وكان نيمار قد غادر مباراة منتخب البرازيل أمام قطر الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز السليساو بهدفين نظيفين استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا.

جديربالذكر أن نيمار كان قد عاد لتوه من إصابة كبيرة مع باريس سان جيرمان جعلته يغيب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم.

