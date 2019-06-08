مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ببغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت، مساء اليوم، منزلاً وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن منطقة الرشاد في العاصمة".
وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى مجهولة"، مبيناً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى مجهولة"، مبيناً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
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