ايطاليا تضرب اليونان بثلاثية في تصفيات امم اوروبا

2019-06-08 | 22:49
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وسجل لورينزو إنسيني الهدف الثاني من مجهود فردي بعدما مر من لاعبين وسدد الكرة ببراعة على يسار حارس أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 30.
وأضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني من كرة رأسية جاءت من تمريرة عرضية قدمها له إيمرسون على القائم القريب وسددها نجم يوفنتوس بقوة في الزاوية البعيدة في الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة يعود المنتخب الإيطالي للصدارة من جديد بعد أن شاركه فيها المنتخب الفنلندي لساعات قليلة عقب تغلبه بهدفين نظيفين على منتخب البوسنة.
جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد حقق الفوز في أول جولتين على كل من فنلندا بهدفين نظيفين وعلى ليشتيشتاين بستة أهداف نظيفة.
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