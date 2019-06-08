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ايطاليا تضرب اليونان بثلاثية في تصفيات امم اوروبا

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2019-06-08 | 22:49

ايطاليا تضرب اليونان بثلاثية في تصفيات امم اوروبا

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حقق المنتخب الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره اليوناني بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2020.
وجاء الهدف الأول عن طريق باريلا الذي لم يجد أي مشاكل في إيداع عرضية أندريه بيلوتي في المرمى الخالي في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء.

وسجل لورينزو إنسيني الهدف الثاني من مجهود فردي بعدما مر من لاعبين وسدد الكرة ببراعة على يسار حارس أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 30.


وأضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني من كرة رأسية جاءت من تمريرة عرضية قدمها له إيمرسون على القائم القريب وسددها نجم يوفنتوس بقوة في الزاوية البعيدة في الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يعود المنتخب الإيطالي للصدارة من جديد بعد أن شاركه فيها المنتخب الفنلندي لساعات قليلة عقب تغلبه بهدفين نظيفين على منتخب البوسنة.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد حقق الفوز في أول جولتين على كل من فنلندا بهدفين نظيفين وعلى ليشتيشتاين بستة أهداف نظيفة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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