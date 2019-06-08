شرطة المثنى تتخذ الاجراءات القانونية في حادثة اطلاق نار على احد المواطنين

وقال معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القضية تنحصر في استنجاد أحد المواطنين في قضاء الرميثة ثاني أيام عيد الفطر بأفراد الدورية المرابطة في أحد أزقة القضاء بشكوى سرقة موبايله الشخصي من قبل مواطن آخر وعلى الفور قام أفراد الدورية المكونة من أربعة منتسبين بملاحقة ذلك الشخص والطلب منه التوقف ولم يستجب لنداء أفراد الدورية مما أدى ذلك إلى إطلاق النار واصابته ومن ثم موته سريريا".وتابع انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية بحق أفراد الدورية وإصدار أمر قبض قضائي بحقهم وفق المادة ٤٠٦ وايداعهم التوفيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مبينا ان "مطلق النار هرب ولا زال البحث جار عنه".

واكد ان "مديرية شرطة المثنى شكلت مجلسا تحقيقا برئاسة مدير شرطة المحافظة لمعرفة ملابسات الحادث"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحرص فيه على مكافحة الجريمة وتحقيق أمن واستقرار المواطنين الا انها ترفض استخدام العنف أو قوة السلاح الا عند الضرورة القصوى وستحاسب اي مخالف لأحكام القوانين والتشريعات النافذة".

