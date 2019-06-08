تركيا تُسقط فرنسا بثنائية في تصفيات يورو 2020

2019-06-08 | 22:34
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سقط منتخب فرنسا بثنائية نظيفه أمام نظيره التركي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا 2020، بملعب بلدية كونيا.
قبل النهاية بخمس دقائق، ظهر نجم روما جنكيز أوندير، وسجل الهدف الثاني بعدما استغل خطأ بول بوجبا، وسوء تمركز مدافعي أبطال العالم.
في الشوط الثاني، تألق هوجو لوريس، ولولا تألقه لما كانت النتيجة 2/0 فقط، في وقت لم يهدد فيه أبطال العالم مرمى أصحاب الأرض.
نتيجة جعلت فرنسا صاحبة الـ6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة، بينما يخطف الأتراك الصدارة برصيد 9 نقاط.
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