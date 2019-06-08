تركيا تُسقط فرنسا بثنائية في تصفيات يورو 2020

سجل هدف التقدم للأتراك في الدقيقة 30 كان ايهان، لتشتعل المدرجات فرحًا بالهدف، وسط غياب تام لوسط ملعب فرنسا في ظل عدم وجود نجولو كانتي.

قبل النهاية بخمس دقائق، ظهر نجم روما جنكيز أوندير، وسجل الهدف الثاني بعدما استغل خطأ بول بوجبا، وسوء تمركز مدافعي أبطال العالم.



في الشوط الثاني، تألق هوجو لوريس، ولولا تألقه لما كانت النتيجة 2/0 فقط، في وقت لم يهدد فيه أبطال العالم مرمى أصحاب الأرض.

نتيجة جعلت فرنسا صاحبة الـ6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة، بينما يخطف الأتراك الصدارة برصيد 9 نقاط.

