واضاف انه "من المحتمل أن يعقد إجتماع بين وفدي الإتحاد والديمقراطي الكردستاني يوم غد الأحد لمناقشة مسألة منصب محافظ كركوك ومشاركة الإتحاد في مراسم تأدية القسم لنيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان".
وتابع ان "الإتحاد الوطني رشح شخصيتين فقط لتولي منصب محافظ كركوك هما النائب السابق خالد شواني والمدير السابق لشرطة كركوك اللواء جمال طاهر".
ومن المقرر ان يؤدي نيجرفان بارزاني اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان يوم الاثنين المقبل في مراسم خاصة بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وعدد من القنصليات الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن اسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك والاتحاد يشكل لجنة للتفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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