اصابة استاذ بالجامعة الاميركية في السليمانية اثر سقوطه من الطابق السابع

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احد الاستاذة في الجامعة الاميركية بمحافظة السليمانية سقط من الطابق السابع بشقته الكائنة في مجمع باك سيتي وسط المدينة، ما ادى الى اصابته".

واضاف ان "الاستاذ هو صيني الاصل ويحمل الجنسية الاميركية ويدعى بيتر جون"، مشيرا الى انه "تم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة لكون حالته الصحية غير مستقرة".