العثور على جثة مرمية على 'مياه بزل' غربي بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة رجل مجهولة الهوية لاتوجد عليها اي اثار تعذيب مرمية على المبازل القريبة من ناحية ابي غرق".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".
وتعثر القوات الامنية بين الحين والآخر على جثث مرمية لاشخاص مجهولي الهوية في اماكن متفرقة من البلاد لاسيما العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".
وتعثر القوات الامنية بين الحين والآخر على جثث مرمية لاشخاص مجهولي الهوية في اماكن متفرقة من البلاد لاسيما العاصمة بغداد.
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