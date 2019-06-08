اصابة شرطي بتفجير في منزله بناحية البغدادي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة لاصقة كانت مثبتة عند باب منزل منتسب في فوج طواريء ١٨ بشرطة الانبار في قرية المحبوبية التابعة الى جزيرة البغدادي بناحية البغدادي (٩٠كم غرب الرمادي)، انفجرت اليوم، ما ادى الى اصابة المنتسب في الحال".واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر ان تنظيم "داعش" يحاول بين فترة واخرى استهداف المدنيين والاجهزة الامنية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته في محاولة منه لزعزعة الامن والاستقرار فيها.

