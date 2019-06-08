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اعتقال إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين في جزيرة الكرمة

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار".

واضافت ان "الارهابي حيث يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم"، مشيرة الى انه "تم إحالته للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب".

يذكر ان الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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