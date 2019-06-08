اعتقال إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين في جزيرة الكرمة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار".واضافت ان "الارهابي حيث يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم"، مشيرة الى انه "تم إحالته للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب".

يذكر ان الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.

