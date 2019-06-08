الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن عمل ارهابي استهدف الشرطة الاتحادية بكركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عملا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدفت قوات الشرطة الاتحادية في قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى الى مقتل منتسب واصابة اثنين آخرين".
واضافت "كما انفجرت عبوة أخرى في القرية العصرية بالمحافظة ذاتها، ما أدى الى مقتل مواطن واصابة ضابط من الشرطة الاتحادية".
يذكر ان تنظيم "داعش" يحاول بين فترة واخرى استهداف المدنيين والاجهزة الامنية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته في محاولة منه لزعزعة الامن والاستقرار فيها.
واضافت "كما انفجرت عبوة أخرى في القرية العصرية بالمحافظة ذاتها، ما أدى الى مقتل مواطن واصابة ضابط من الشرطة الاتحادية".
يذكر ان تنظيم "داعش" يحاول بين فترة واخرى استهداف المدنيين والاجهزة الامنية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته في محاولة منه لزعزعة الامن والاستقرار فيها.
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