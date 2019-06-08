نائب: ثلاثة الى اربعة طلبات استجواب قُدمت لرئاسة البرلمان

واضاف البلداوي، أن "خشية البعض من حرف الاستجوابات لاغراض حزبية او شخصية او للابتزاز هو امر مستبعد بالدورة الحالية، لان اغلب الاعضاء هم من الدماء الجديدة التي تريد تحقيق ماوعدت به قواعدها الجماهيرية"، لافتا الى أن "الفترات السابقة كانت فيها هيمنة من كتل كبيرة وكان استغلال الاستجوابات هو امر وارد حينها".
واكد البلداوي، أن "النواب تم توزيعهم على جميع اللجان البرلمانية بشكل دقيق جدا ما يؤدي الى منع اي حالات ابتزاز او استغلال للمنصب ان حصل"، مشددا بالقول "لانريد الاستجواب ان يكون للاستجواب فقط والظهور الاعلامي اواثبات القوة والتسقيط السياسي بل نريده منتجاً ويصب بمصلحة الحكومة والمواطن ويؤدي الى تصويب العمل التنفيذي بالشكل الصحيح".
يذكر أن النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أعلنت في نيسان الماضي، عن جمع 25 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب في البرلمان.
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