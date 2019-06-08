بالصور.. الفرات يبتلع جزءا من الكازينوهات في كربلاء





واضافت ان "الإجراءات مازالت مستمرة"، مشيرة الى ان "حجم الاطلاقات مسيطر عليها والغاية منها ايصال المياه الى المحافظات الاخرى لزراعة الشلب".







وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "نظرا لارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات بيبب زيادة الاطلاقات المائية قامت مديرية دفاع مدني كربلاء باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقضاء الهندية في المحافظة لغرض تبليغ المتجاوزين على حوض النهر وكذلك الكازينوهات باخلائها حفاظا على الارواح والممتلكات".واضافت ان "الإجراءات مازالت مستمرة"، مشيرة الى ان "حجم الاطلاقات مسيطر عليها والغاية منها ايصال المياه الى المحافظات الاخرى لزراعة الشلب".

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