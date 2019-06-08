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السيطرة على حريق في كلية الفراهيدي 'صور'

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا اندلع داخل مخزن للاثاث المستهلك في كلية الفراهيدي الجامعة عند نزلة جسر الجادرية وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق"، مشيرة الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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