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القبض على متهمين بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة جنوبي بغداد

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وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إنه تم "إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ابو ادشير وبالجرام المشهود وبحوزتهما مادة الكرستال (المخدرات ) وجهاز تعاطي المخدرات".

وأضافت القيادة، أن "عملية القبض تمت من قبل الفوج الأول اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية"، مبينة أنه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة اصوليا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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