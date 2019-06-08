القبض على متهمين بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة جنوبي بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إنه تم "إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ابو ادشير وبالجرام المشهود وبحوزتهما مادة الكرستال (المخدرات ) وجهاز تعاطي المخدرات".

وأضافت القيادة، أن "عملية القبض تمت من قبل الفوج الأول اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية"، مبينة أنه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة اصوليا".