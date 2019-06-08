وزير الخارجية الالماني يصل بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "من المقرر أن يلتقي ماس برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "ماس سيبحث مع صالح وعبد المهدي العلاقات الثنائية والتوترات الحاصلة في المنطقة".



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