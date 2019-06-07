رسمياً.. هازارد لاعباً لريال مدريد حتى 2024

وذكر النادي الملكي أنه "توصل إلى اتفاق مع إدارة تشيلسي بشأن الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي، دون الكشف عن القيمة المالية".

وأكد المرينجي أن "هازارد سيوقع عقدًا ساريًا لمدة خمس سنوات في سانتياجو برنابيو".



وأوضح النادي الإسباني أنهم "سيقدمون هازارد أمام الجماهير يوم الخميس 13 حزيران الجاري، بعد اجتياز الفحوص الطبية المطلوبة".