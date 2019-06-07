المنتخب الوطني يخسر أمام تونس ودياً

وسجل وهبي الخزري هدف تونس الاول في الدقيقة الرابعة، ثم اضاف زميله بسام الصرارفي الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

ولن يخوض اسود الرافدين مباراة اخرى، ضمن ايام "فيفا دي"، فيما سيواجه نسور قرطاج المنتخب الكرواتي في الـ11 من حزيران الجاري.

