نائب: الحوارات حول استكمال الكابينة الحكومية لم تصل لمراحلها النهائية

وقال النوري في حديث لـ الخليج 365، ان "الحوارات بين الكتل السياسية حول ملف حسم الوزارات المتبقية اخذ فترة طويلة دون ان تصل تلك الكتل فيما بينها الى خيارات تحسم هذا الملف"، مبينا ان "هنالك العديد من الاسماء التي طرحت كمرشحين للحقائب الوزارية المتبقية لكنها جميعا لم تتعدى كونها تخمينات لم تصل الى مستوى النضوج بين الاطراف جميعا".واضاف النوري، ان "الحوارات مستمرة لكنها حتى اللحظة لم تصل الى مراحل نهائية لتمرير ماتبقى من وزارات"، لافتا الى ان "القوى السياسية الكردية لم تتفق حتى اللحظة على اسم شخصية معينة لوزارة العدل ونفس الحال ينطبق على باقي المكونات فيما يخص وزارات التربية والدفاع والداخلية".

واكد النوري، ان "بقاء الوزارات شاغرة هي مؤشر سلبي وقد يستمر لفترة طويلة، بالتالي فعلى رئيس مجلس الوزراء المجئ باسماء مرشحين وفق رؤيته واختياره الى مجلس النواب للتصويت عليهم بحال عدم توصل الكتل لحسم هذا الملف".



وكان النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي دعا، في 4 حزيران 2019، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال اسماء مرشحي الوزارات المتبقية وبما يقتنع به الى البرلمان وترك الخيارات للكتل السياسية لاختيار الانسب كي يبرأ ساحته امام الشارع بقضية تاخير استكمال الكابينة الوزارية.