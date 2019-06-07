نائب: الحوارات حول استكمال الكابينة الحكومية لم تصل لمراحلها النهائية

واضاف النوري، ان "الحوارات مستمرة لكنها حتى اللحظة لم تصل الى مراحل نهائية لتمرير ماتبقى من وزارات"، لافتا الى ان "القوى السياسية الكردية لم تتفق حتى اللحظة على اسم شخصية معينة لوزارة العدل ونفس الحال ينطبق على باقي المكونات فيما يخص وزارات التربية والدفاع والداخلية".
واكد النوري، ان "بقاء الوزارات شاغرة هي مؤشر سلبي وقد يستمر لفترة طويلة، بالتالي فعلى رئيس مجلس الوزراء المجئ باسماء مرشحين وفق رؤيته واختياره الى مجلس النواب للتصويت عليهم بحال عدم توصل الكتل لحسم هذا الملف".
وكان النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي دعا، في 4 حزيران 2019، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال اسماء مرشحي الوزارات المتبقية وبما يقتنع به الى البرلمان وترك الخيارات للكتل السياسية لاختيار الانسب كي يبرأ ساحته امام الشارع بقضية تاخير استكمال الكابينة الوزارية.
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