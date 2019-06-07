الصدر: شعب العراق يعاني الفقر والتدخلات الخارجية وهيمنة الاحزاب المتنفذة





وتساءل الصدر في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في تويتر وتابعتها الخليج 365، "الى متى تبقى الشعوب مظلومة، والى متى تبقى الحكومات غافلة، والى متى تبقى الشعوب تحت ظلم المزعج (ترامب) وصديقه الظالم (نتنياهو)، اليس فيكم رجل رشيد".

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