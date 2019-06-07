وقال صالح محمد العراقي على صفحته الرسمية بالفيسبوك انه "بسبب بعض الافعال اللامسؤولة التي يظن البعض انها مثال الحب والعشق والتي قام بها البعض في مسجد الكوفة واثناء وجود الصدر بيننا او بعد ذهابه مثل التبرك وتقبيل المنبر بصورة مفرطة قد تسبب اتلافه بل تسبب بنقل صورة غير حضارية وغير صحية وبسبب كثرة (السلفيات) والتصوير اثناء الخطبة وترك الخطيب والنظر الى الصدر وتصويره بدون رضاه، والحضور للصلاة من اجله لا من اجلها، قرر سماحته عدم حضور صلاة الجمعة معكم بعد الان".



واضاف انه "سيحاول السفر اثناء وقت صلاة الجمعة لكي لا يترك فرضا واجبا او يَعتَبِر ان حضوره يسبب ضررا واشكالا شرعيا على الحضور".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقرب منه: الصدر لن يحضر صلاة الجمعة مع اتباعه بعد الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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