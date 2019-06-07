2019-06-07 | 18:31
38 مشاهدة
اعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان، عن وصول اكثر من 145 الف سائح الى الاقليم خلال اليومين الاول والثاني من ايام عيد الفطر، مبينة أن العدد مرشح للإرتفاع.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نسخة منه، أن "الإحصاءات الأولية تشير إلى وصول أكثر من 145 الف سائح ألى الإقليم خلال اليومين الأول والثاني من آيام عيد الفطر".
واوضحت ان "العدد مرشح للارتفاع وعادة ما تصدر هيئة السياحة تفصيلاً بأعداد الوافدين إلى الإقليم بعد فترة العيد".
واوضحت ان "العدد مرشح للارتفاع وعادة ما تصدر هيئة السياحة تفصيلاً بأعداد الوافدين إلى الإقليم بعد فترة العيد".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 145 الف سائح الى كردستان خلال اول يومين من عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.