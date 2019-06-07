وصول 145 الف سائح الى كردستان خلال اول يومين من عيد الفطر

وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نسخة منه، أن "الإحصاءات الأولية تشير إلى وصول أكثر من 145 الف سائح ألى الإقليم خلال اليومين الأول والثاني من آيام عيد الفطر".

واوضحت ان "العدد مرشح للارتفاع وعادة ما تصدر هيئة السياحة تفصيلاً بأعداد الوافدين إلى الإقليم بعد فترة العيد".

